مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024، حيث سيقام لقاء وحيد في الدوري الإنجليزي ومباراتين في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الإثنين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره المصري اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

كما يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على نظيره الداخلية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

تذاع مباراة المصري ضد الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، ويمكنكم مشاهدة مباراة الداخلية ضد الاتحاد السكندري على قناة On Time Sports 2HD.