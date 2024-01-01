نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم عرابي يكشف عن مفاجأة كبري بشأن تعاقد الأهلي مع عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن هناك احترافية كبيرة داخل النادي، واحترام شديد للتخصص مما ساهم في الوصول إلى الصورة التي ظهر بها الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وأن هناك سعي مستمر نحو التطور.



وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: "مدربنا فورموسينيو تقبل عقوبة إتحاد الكرة بخصوص مكالمة جوزيه مورينيو له خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز".



وتطرق إلى موقف عمر كمال عبدالواحد من الانتقال إلى النادي الأهلي وأضاف: "هذا الملف سيتم عنه الإعلان بشكل مباشر وأن هناك تطورات والأيام القادمة ستشهد مستجدات مستمرة وخلال أيام قد يتم حسم الأمور".



واختتم: "عمر كمال لاعب جوكر وقدم مستويات مميزة ويمكنه أن يشارك كجناح أو ظهير أيمن أو أيسر".



ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية.