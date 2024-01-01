نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 1 من شهر يناير 2024، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الإثنين، مواجهة واحدة في بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، بين فريقي الاتحاد السكندري؛ مع نظيره الداخلية.

وستنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب السلام.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق الداخلية في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورتس؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي؛ كما سيتم بث مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية عبر قناة أون تايم سبورتس 1.