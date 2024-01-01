نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن موقفها من اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أنه يحلم بأن يتطور الدوري المصري ويصل إلى المكانة التي تستحقها الكرة المصرية وأن تعود الجماهير إلى المدرجات بشكل كبير خلال السنة الجديدة.



وأوضح عبر برنامج الكابتن احمد حسن علي قناة dmc: "الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية ويمنحان أهمية لأي بطولة وكأس الرابطة تتعامل مع ١٨ ناديا والموسم الماضي كان هناك حضور جماهيري مميز، وبطولة كأس السوبر شهدت نظاما عالميًا من ٤ فرق كما يحدث في اسبانيا مثلًا".



وأضاف: "من الطبيعي خلال فترة التوقف الطويلة تحتاج إلى إعداد جيد، وكأس الرابطة فرصة لتجربة البدلاء والناشئين وتسويق اللاعبين ومؤهلة لكأس السوبر.. اعتذار القطبين نحترمه بشدة".



وواصل: "أن كل سنة يتم تعديل اللائحة والإضافة بها، وتم إضافة مكافأة مالية مميزة وعقوبات مليون جنية عن من يعتذر، ولا يمكن تغليظها اكثر من ذلك لأن كرة القدم صناعة".



وأكمل: "سننهي الدوري في موعده المحدد وقد واجهنا ظروف صعبة بسبب الدوري الافريقي وطالبنا بدوري استثنائي من دور واحد لضبط المسابقات ولكن الأندية رفضت، وبعد ذلك أصبح من الصعب ذلك بسبب عقود الرعاية الممتدة لأربع مواسم".