نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن حقيقة اقتراب ناصر ماهر لاعب الفريق من الإنتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: "لا يوجد عرض رسمي من نادي الزمالك للحصول على خدمات ناصر ماهر وهو لاعب محترم وفيوتشر لن يقف أمام مستقبل اي لاعب،ولو حدث جديد في مسألة القيد فقد يتقدموا بعرض جديد ولكن لا بد من الحفاظ على مصلحة الفريق الذي يحتاج إلى جودة عالية للمنافسة على البطولات المختلفة".

وأكمل: "لم يصلنا اي شيء بخصوص عقوبات على محمود عبدالرحيم جنش بسبب تصريحاته عن عدم التواجد في صفوف المنتخب الوطني وهو لاعب محترم ومميز للغاية، وحديثه كان بسبب رؤيته بأن هناك العديد من اللاعبين يستحقون التواجد بصفوف المنتخب الوطني".

وكان فيوتشر قد خسر لقب السوبر المصري امام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور النهائي على الأراضي الإماراتية.