نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستقام مباراة واحدة فقط اليوم الإثنين 1-1-2024 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يضرب ليفربول موعدًا ناريًا مع نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

1- ليفربول 42 نقطة.

أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- أرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 36 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8-برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- كريستال بالاس 21 نقطة

14- فولهام 21 نقطة

15- نوتنجهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17-إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط