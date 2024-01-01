نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين 1-1-2024، وتقام مباراتين فقط اليوم في الجولة الحادية عشر من دوري نايل، حيث يلتقي المصري مع الإسماعيلي، كما يلتقي الداخلية مع الاتحاد السكندري.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة المصري ضد الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا تبدأ أحداث مباراة الداخلية والاتحاد السكندري.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل زد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويأتي نادي إنبي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

1- زد: 19 نقطة.

2- إنبي: 19 نقطة.

3- بيراميدز: 17 نقطة.

4- طلائع الجيش: 17 نقطة.

5- سموحة: 16 نقطة.

6- الاتحاد السكندري: 15 نقطة.

7- المصري: 15 نقطة.

8- الأهلي: 14 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا: 14 نقطة.

10- الجونة: 13 نقطة.

11- فيوتشر: 13 نقطة.

12- الزمالك: 11 نقطة.

13- بلدية المحلة: 10 نقاط.

14- البنك الأهلي: 9 نقاط.

15- الإسماعيلي: 7 نقاط.

16- المقاولون: 7 نقاط.

17- الداخلية: 7 نقاط.

18- فاركو: 5 نقاط.