نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين 1-1-2024 في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في مواجهة قوية؛ مساء اليوم الإثنين الموافق 1 من شهر يناير الجاري؛ ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول، مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين، الموافق 1 يناير ضمن على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.