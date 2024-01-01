محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نيوكاسل يونايتد، التي ستقام مساء اليوم الإثنين الموافق 1 من شهر يناير الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول، مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين، الموافق 1 يناير ضمن على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.