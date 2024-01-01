نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات أتلتيكو مدريد في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات أتلتيكو مدريد في العام الجديد تحديدا في شهر يناير.

احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 77 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، ويأتي كلا من ريال مدريد وجيرونا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد 45 نقطة، بينما جاء برشلونة في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.



تقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي. ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات أتلتيكو مدريد في يناير 2024.



* الدوري الإسباني:



- الأربعاء 3 يناير 2024: أتلتيكو مدريد وجيرونا الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر



- السبت 20 يناير 2024: أتلتيكو مدريد وغرناطة الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر



- الأحد 28 يناير 2024: أتلتيكو مدريد وفالنسيا الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر



- الأربعاء 31 يناير 2024: أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر



* كأس ملك إسبانيا:



- السبت 6 يناير 2024: أتلتيكو مدريد ولوجو الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر