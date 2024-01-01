نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات إنتر ميلان في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الإيطالية عن مباريات إنتر ميلان في شهر يناير الحالي مع بداية العام الجديد.



سيخوض إنتر ميلان 4 مباريات في شهر يناير الحالي في بطولتي الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.



من المقرر أن تقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث مباريات الدوري الإيطالي تحديدًا إنتر ميلان.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.



احتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 12 مباراة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات إنتر ميلان في يناير الحالي..



* الدوري الإيطالي:



- السبت 6 يناير 2024: إنتر ميلان وهيلاس فيرونا الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر



- السبت 13 يناير 2024: مونزا وإنتر ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر



- الأحد 28 يناير 2024: فيورنتينا وإنتر ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر



* كأس السوبر الإيطالي:



- الجمعة 19 يناير 2024: إنتر ميلان ولاتسيو الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر