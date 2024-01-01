نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ريال مدريد في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال شهر يناير الحالي 2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مواعيد مباريات ريال مدريد

ريال مدريد ضد ريال مايوركا

تقام المباراة يوم 3 يناير المقبل في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

أراندينا ضد ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا

تقام المباراة يوم السبت 6 يناير في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، كأس السوبر الاسباني

تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد ضد المريا

تقام المباراة يوم الأحد 21 يناير في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاس بالماس ضد ريال مدريد

تقام المباراة يوم الأحد 28 يناير في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

موقف ريال مدريد من ترتيب الدوري الاسباني

يتواجد نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة، جمعهم بعدما حقق الفوز 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة وحيدة.