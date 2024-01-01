نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات برشلونة في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال شهر يناير الحالي 2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مواعيد مباريات برشلونة خلال شهر يناير

لاس بالماس ضد برشلونة

تقام المباراة يوم الخميس 4 يناير في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة الحاديةعشر والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر والنصف مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

بريشتر ضد برشلونة، كأس ملك إسبانيا

تقام المباراة يوم الأحد 7يناير في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

برشلونة ضد اوساسونا، كأس السوبر الإسباني

تقام المباراة يوم الخميس 11يناير في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشرمساءًا بتوقيت الإمارات.

ريال بيتيس ضد برشلونة

تقام المباراة يوم الأحد 21 يناير في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

برشلونة ضد فياريال

تقام المباراة يوم الأحد 28 يناير في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

موقف نادي برشلونة من ترتيب الدوري الاسباني؟

يحتل نادي برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الاسباني موسم 2023-2024، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 5مباريات وخسر في مباراتين.