نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهات من العيار الثقيل خلال شهر يناير الحالي 2024، أبرزها مواجهة آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر يناير

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تقام المباراة يوم الاثنين 1يناير في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحاديةعشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

أرسنال ضد ليفربول، كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام المباراة يوم الأحد 7 يناير، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

ليفربول ضد فولهام، كاس الرابطة الإنجليزية

تقام المباراة يوم الاربعاء 10 يناير في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحاديةعشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

بورنموث ضد ليفربول

تقام المباراة يوم الأحد 21 يناير، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

فولهام ضد ليفربول

تقام المباراة يوم الاربعاء 24 يناير في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحاديةعشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا مساءًا بتوقيت الإمارات.

موقف ليفربول من ترتيب الدوري الانجليزي؟

يحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بعدما حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مبارة واخدة.