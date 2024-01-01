الرياضة

مواعيد مباريات ميلان في يناير 2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ميلان في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستمر اي سي ميلان خلال الشهر الحالي بخوض مواجهات قوية وهامة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات ميلان في يناير 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات ميلان

الثلاثاء 2/1 دور 16 بكأس إيطاليا ميلان ضد كالياري 10:00.

7/1 ميلان ضد إمبولي 1:30.

14/1 ميلان ضد روما 9:45.

20/1 ميلان ضد أودينيزي 9:45.

27/1 ميلان ضد بولونيا 9:45.

ترتيب ميلان في الدوري

ويحتل الروسونيري المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 36 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و3 تعادلات وخسر أربعة.

القنوات الناقلة لمباريات ميلان

تردد قنوات أبو ظبي premium

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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