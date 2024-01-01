نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ميلان في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر اي سي ميلان خلال الشهر الحالي بخوض مواجهات قوية وهامة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات ميلان في يناير 2024 والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات ميلان الثلاثاء 2/1 دور 16 بكأس إيطاليا ميلان ضد كالياري 10:00. 7/1 ميلان ضد إمبولي 1:30. 14/1 ميلان ضد روما 9:45. 20/1 ميلان ضد أودينيزي 9:45. 27/1 ميلان ضد بولونيا 9:45. ترتيب ميلان في الدوري ويحتل الروسونيري المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 36 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و3 تعادلات وخسر أربعة. القنوات الناقلة لمباريات ميلان تردد قنوات أبو ظبي premium القمر: نايل سات التردد: 12091 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.