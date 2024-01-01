نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات مانشستر سيتي في يناير 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر مانشستر سيتي خلال الشهر الحالي بخوض مواجهات قوية وهامة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات مانشستر سيتي في يناير 2024 والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات مانشستر سيتي 7/1 كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد 4:00. 13/1 مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد 7:30. 31/1 مانشستر سيتي ضد بيرنلي 9:30. ترتيب مانشستر سيتي في الدوري ويحتل المان سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و4 تعادلات وخسر ثلاثة. القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي تردد قنوات bein sports 1 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.