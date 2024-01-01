نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان.. أصغر لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الكرة الأفريقية، مع بداية العام الجديد لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.



وأعلنت غالبية المنتخبات المشاركة في البطولة، عن قائمة لاعبيها، بما فيهم منتخب الكاميرون والذي صار محل جدل بسبب وجود أصغر لاعب في البطولة ضمن صفوفه.

تشكيك في عمره الحقيقي

ورغم الرغم القياسي، الذي حمله اللاعب الشاب "ويلفريد ناثان دوالا"، إلا أن اللاعب بات في مرمى الجدل الجماهيري حول عمره الحقيقي.

صور اللاعب الذي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أظهرت الشك في عمره الحقيقي والذي وصف بأنه أكبر من 17 عام.

اللاعب من مواليد عام 2006، ويلعب ضمن صفوف فيكتوريا يونايتد الكاميروني، ليكون اسما مغمورا يسعى لكتابة التاريخ في الكان.

وحل اللاعب الشاب بديلا لمهاجم بايرين ميونخ إريك تشوبو موتينج والذي استبعد من القائمة النهائية.

ويذكر أن المنتخب السنغالي هي حامل لقب أمم افريقيا الاخير بعد الفوز على حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح.