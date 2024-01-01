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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته لمواجهة نظيره فريق الداخلية مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية اليوم الإثنين في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الإنتاج الحربي مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 15 نقطة من 8 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 7 نقاط من 10 مباريات.

وسوف يتم نقل مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فريق الداخلية مساء اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.