نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد استعداداته لمواجهة نظيره فريق ليفربول مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تريبير- بوتمان- فابيان شار- دان بران.

خط الوسط: لويس مايلي- برونو جيماريش- لونجستاف.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون- إيزاك- أنتوني جوردون.