الرياضة

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره فريق الداخلية مساء اليوم الإثنين في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنتاج الحربي. 

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد فريق الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: كريم الديب، إسلام أبوسليمة، مصطفى إبراهيم، هشام صلاح

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر

خط الهجوم: رجب عمران، بنيجامين بواتينج، مابولولو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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