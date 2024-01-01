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رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات بواقع 4 فرق في كل منهم، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث بين الـ6 مجموعات.

منتخب مصر تأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد أن أعتلى صدارة مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا، برصيد 15 نقطة بفوز في 5 مباريات وهزيمة واحدة.

ويتواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، برفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

منتخب مصر هو البطل التاريخي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ يحمل في جعبته 7 كؤوس حصدها أعوام 1957-1959-1986-1998-2006-2008-2010 ويأمل الفراعنة في تحقيق اللقب الثامن مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

مباراة مصر ضد موزمبيق، تقام يوم الأحد 14 يناير، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر و8 بتوقيت السعودية.

مباراة مصر ضد غانا، تقام يوم الخميس 18 يناير، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية.

مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، تقام يوم الإثنين 22 يناير، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر و11 بتوقيت السعودية.

قائمة منتخب مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.