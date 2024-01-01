نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تفاصيل عقد عمر كمال عبدالواحد مع الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع عمر كمال عبد الوحد لاعب نادي فيوتشر للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت اليوم الاثنين.

تفاصيل عقد عمر كمال عبدالواحد مع الاهلي

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن عمر كمال عبد الواحد وقع على عقود الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية في ظل اقتراب الاتفاق بين ناديه والنادي الأحمر للانضمام إلى صفوف الأخير.

وقام عمر كمال عبد الواحد بالتوقيع على عقود الانتقال للأهلي حتى صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وسيتقاضى عمر كمال راتب سنوي يصل إلى 9 مليون جنيه، فيما سيحصل في الـ6 أشهر الأولى على 5 مليون جنيه.

وسيكون عمر كمال عبد الواحد أول الصفقات التي يُبرمها النادي الأهلي في يناير الجاري لتدعيم صفوفه بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن عمر كمال عبد الواحد يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق هذا الشهر في كوت ديفوار بعدما وجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة الدعوة له وتواجده ضمن القائمة النهائية.