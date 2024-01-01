نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان.. "193 ألف متفرج" شاهد 6 ملاعب تستضيف كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الكرة الأفريقية، مع بداية العام الجديد لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتقام البطولة على 6 ملاعب في ساحل العاج، والتي تتسع لإجمالي 193 ألف متفرج، في انتظار مشاهدة مباريات البطولة.

الملاعب المستضيفة لمباريات البطولة

تستعد 6 ملاعب في مدينة ساحل العاج، من أجل استقبال العرس الافريقي، ويقع ملعبين من الملاعب الستة في العاصمة أبيدجان، بينما تنال 4 مدن شرف استضافة باقي المباريات.



أولى الملاعب هو ملعب الحسن واتارا، والذي يتسع عدد 60 ألف متفرج ويقع هذا الملعب في العاصمة أبيدجان، والذي ستقام عليه مباريات المجموعة كوت ديفوار البلد المستضيف.

أما الملعب الثاني فيلكس أوفوي بوانيي والذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة أيضا، والذي يستقبل مباريات مجموعة منتخب مصر.



الملعب الثالث تشارليز كونان باني والذي يتسع لعدد محدود بلغ 20 ألف متفرج ويقع في مدينة ياموسوكرو، ويستقبل مباريات مجموعة منتخب السنغال.



وبنفس عدد المتفرجين يأتي ملعب أمادو جون كوليبالي، والذي ويقع في مدينة كورهوجو، ويستقبل مباريات مجموعة منتخب تونس

وملعب لوران بوكو والذي يتسع لـ20 ألف متفرج ويقع مدينة في سان بيدرو، من أجل استقبال مباريات مجموعة المغرب.



وأخيرا تقام مباريات المنتخب الجزائري على ملعب السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في مدينة بواكي.