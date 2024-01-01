نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا أتمنى دفع غرامة الزمالك.. كهربا يثير جدلا واسعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك، والتي كانت سبب تغريمه ما يقترب من 2.5 مليون دولار أمريكي لصالح القلعة البيضاء.

وانضم مهاجم المارد الأحمر إلى القائمة النهائية للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، والتي سوف تخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024.

- كهربا يصدم الزمالك

وأكد كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" العام الماضي 2023 كان من أفضل السنوات بالنسبة لي".

وتابع:" المشهد الأهم بالنسبالي في 2023، هو عودتي من جديد للمشاركة في المباريات، وليس هدفي في شباك الهلال السوداني".

وواصل:" لدي أمنيات عديدة في العام الجديد أهمها حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية مع مصر، والتتويج بجميع البطولات مع الأهلي، ولا أرغب في دفع غرامة الزمالك وكذلك أحلم بالزواج هذا العام".

واختتم عن إمام عاشور وموديست:" إمام يلقى اهتمام وحب من الجميع داخل الأهلي ولديه وقت كبير لتسطير تاريخا له، أجلس مع موديست كثيرا وهو سعيد جدا بالأجواء هنا، يعرف الفرق جيدا داخل أوروبا الجميع يتناول العشاء ثم يذهب لغرفته، واتفقنا على الاحتفال بهذه الطريقة حال تسجيل هدف في نهائي كأس السوبر".

