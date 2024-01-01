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أحمد جودة - القاهرة -

تعذّر على نادي أتلتيك بيلباو النجاح في تأخير انضمام نجم غانا إينياكي ويليامز لصفوف منتخب بلاده، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.

منافس مصر.. بيلباو يعلن إنتقال ويليامز لقائمة منتخب غانا

تتواجد غانا في المجموعة الثانية بجانب مصر، الرأس الأخضر، وموزمبيق.

أعلن النادي في بيانه قائلًا: "فشلت محاولاتنا في تأخير انضمام إينياكي ويليامز لمعسكر منتخب غانا حتى يتمكن من المشاركة في اللقاء أمام إشبيلية يوم الخميس المقبل".

وستكون المباراة التالية لفريق بيلباو ضد إشبيلية في إطار عودة الدوري الإسباني بعد فترة التوقف القصيرة.

وأضاف البيان: "سينضم ويليامز لمعسكر منتخب غانا يوم الاثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا".

ومن المقرر أن يعلن كريس هويتون، مدرب منتخب غانا، القائمة النهائية للفريق يوم الاثنين.

سيبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا في الثالث عشر من يناير الحالي في كوت ديفوار.

وستخوض غانا مباراتها الافتتاحية أمام الرأس الأخضر يوم الخامس عشر من يناير.