نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. زلزال يهدد السنغال في الكان وصلاح يضرب الرعب داخل أنفيلد وهالاند الكاميرون تحت أنظار الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب المصري لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي تقام في نسخة العام الحالي بدولة ساحل العاج، والتي تنطلق في الثالث عشر من شهر يناير الجاري.

وأوقعت قرعة الكاف، منتخب الفراعنة وصاحب أكبر عدد تتويج بالبطولة ضمن منتخبات المجموعة الثانية برفقة كل من، غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

- صلاح يصدم ليفربول

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي، صدمة كبيرة في غياب نجم الفريق محمد صلاح عن المشاركة 7 مباريات لفريقه بالدوري الإنجليزي، مما يشكل تأثير كبير للحفاظ على صدارة البريميرليج.

- ضربة موجعة تضرب السنغال قبل أمم إفريقيا

وتلقى المدير الفني لمنتخب السنغال، خبرا صادما بعد خروج نجم كتيبة أسود التيرانجا، ابراهيما مطر سار، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مصابا ومجهشا بالبكاء بعد خروجه من المواجهة الأخيرة أمام بورنموث ليثير الشكوك حول مشاركته في البطولة.

- مومبانيا يثير اهتمامات الكبار

ولفت فارس بيمي مومبانيا، نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ23 عامًا ولاعب فريق بودو جليمت البلجيكي، أنظار العديد من الأندية الكبرى داخل القارة السمراء وخارجها والذي يأتي من ضمنها النادي الأهلي، حيث سيحظى بمراقبة كبيرة خلال البطولة.

على جانب آخر، يخوض منتخب مصر الأول أول مران له قبل الأمم الإفريقية غدا الثلاثاء الموافق 2 يناير الجاري، قبل السفر إلى كوت ديفوار في التاسع من نفس الشهر.

