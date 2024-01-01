نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سييرا يقترب من تدريب الشباب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم جهودها من أجل التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا لقيادة دفة الفريق خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية، اليوم الإثنين.

سييرا يقترب من تدريب الشباب السعودي

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه توجد مؤشرات قبول من سييرا لخوض تجربة مع الفريق العاصمي.

وتسعى إدارة الشباب للتعاقد مع المدرب التشيلي لمدة 6 أشهر، خلفًا للكرواتي إيغور بيسكان المقال بسبب سوء النتائج.

وأضاف المصدر ذاته أنه لا يزال سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر بثلاثة أشهر الخاص ببيسكان عائقًا أمام اكتمال التعاقد مع المدرب سييرا، الذي سبق أن خاض تجاربًا في الدوري السعودي عندما تولى الدفة الفنية لفرق الاتحاد، والوحدة والطائي.

ويستعد نادي الشباب لدخول معسكر خارجي خلال فترة التوقف الطويلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، عقب انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة بهدف دون رد.

