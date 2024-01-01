نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كهربا يصدم الزمالك وتفاصيل عقد عمر كمال مع الأهلي ومدرب الشباب السعودي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 1-1-2024في السطور التالية:

لا أتمنى دفع غرامة الزمالك.. كهربا يثير جدلا واسعا

فجر محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك، والتي كانت سبب تغريمه ما يقترب من 2.5 مليون دولار أمريكي لصالح القلعة البيضاء.

وانضم مهاجم المارد الأحمر إلى القائمة النهائية للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، والتي سوف تخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024.

وأكد كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" العام الماضي 2023 كان من أفضل السنوات بالنسبة لي".

وتابع:" المشهد الأهم بالنسبالي في 2023، هو عودتي من جديد للمشاركة في المباريات، وليس هدفي في شباك الهلال السوداني".

وواصل:" لدي أمنيات عديدة في العام الجديد أهمها حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية مع مصر، والتتويج بجميع البطولات مع الأهلي، ولا أرغب في دفع غرامة الزمالك وكذلك أحلم بالزواج هذا العام".

خاص.. تفاصيل عقد عمر كمال عبدالواحد مع الاهلي



نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع عمر كمال عبد الوحد لاعب نادي فيوتشر للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت اليوم الاثنين.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن عمر كمال عبد الواحد وقع على عقود الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية في ظل اقتراب الاتفاق بين ناديه والنادي الأحمر للانضمام إلى صفوف الأخير.

وقام عمر كمال عبد الواحد بالتوقيع على عقود الانتقال للأهلي حتى صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وسيتقاضى عمر كمال راتب سنوي يصل إلى 9 مليون جنيه، فيما سيحصل في الـ6 أشهر الأولى على 5 مليون جنيه.

سييرا يقترب من تدريب الشباب السعودي

تكثف إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم جهودها من أجل التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا لقيادة دفة الفريق خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية، اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه توجد مؤشرات قبول من سييرا لخوض تجربة مع الفريق العاصمي.

وتسعى إدارة الشباب للتعاقد مع المدرب التشيلي لمدة 6 أشهر، خلفًا للكرواتي إيغور بيسكان المقال بسبب سوء النتائج.