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أحمد جودة - القاهرة - حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، موقف المغربي رضا سليم لاعب الفريق، من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

الجهاز الطبي للأهلي يحسم موقف رضا سليم من العودة للتدريبات

وكان رضا سليم لاعب الأهلي، أجرى جراحة ناجحة بعد تعرضه للكسر في عظمة الترقوة بجانب مزق في العضلة الأمامية حيث ينفذ اللاعب حاليا مرحلة أخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأكد الجهاز الطبي، أن رضا سليم بات قريب للغاية من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإعلان جاهزيته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، يعود الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 11 يناير الجاري استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، بسبب توقف المسابقات المحلية استعدادًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

كما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في جدة، بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين، في ختام البطولة.

