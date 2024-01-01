خاص.. النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض لضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النجم الرياضي الساحلي التونسي، عن حقيقة التفاوض مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، خلال يناير المقبل.

النجم الساحلي يكشف حقيقة التفاوض لضم نجم الأهلي

وترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية، عن دخول النجم الساحلي في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، لاستعادة كريستو سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن كل ما يتردد عن رغبة الفريق التونسي في ضم كريستو، غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التناقش في الأمر.

وتابع: "النجم الساحلي يعاني من أزمة إيقاف القيد وبالتالي لا يمكنه التفاوض مع أي لاعب أو ضم صفقات جديدة في يناير المقبل، والعمل حاليًا هو إنهاء تلك الأزمة قبل التفكير في الصفقات الجديدة".

من ناحية أخرى، يعود الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 11 يناير الجاري استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، بسبب توقف المسابقات المحلية استعدادًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

كما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في جدة، بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين، في ختام البطولة.

