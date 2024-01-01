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أحمد جودة - القاهرة - تحرك خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل تجهيز مباراتين وديتين للفريق، خلال فترة التوقف المقبلة، بناءً على رؤية الجهاز الفني.

وكلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني خالد بيبو، بتوفير مباراتين وديتين للفريق، عقب نهاية الراحة السلبية، وخلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين ومعرفة مستوى البدلاء.

وبدأ بيبو بالفعل في إجراء اتصالات مع بعض الأندية المحلية من أجل الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين على الأقل خلال فترة التوقف الدولي.

بيبو يجهز مباراتين وديتين للأهلي في فترة التوقف

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية، يوم 11 يناير الجاري استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، بسبب توقف المسابقات المحلية استعدادًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

كما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في جدة، بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين، في ختام البطولة.

