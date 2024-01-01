نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مشادة بين ثلاثي أرسنال وماركا تحسم مستقبل مودريتش مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 01-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ذا صن مشادة بين ثلاثي أرسنال

قالت صحيفة ذا صن البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم الأثنين أن التوتر بدأ يتصاعد داخل غرف خلع ملابس فريق الكرة الأول بنادي أرسنال وبالأخص في الدقائق الأخيرة من مباراة فولهام التي خسرها الجانرز بهدف مقابل هدفين.

ورصدت كاميرات المصورين مشادة قوية بين جابرييل المدافع البرازيلي وزميله متوسط الميدان ديكلان رايس وهما يصرخان في وجه بعضهما البعض قبل نهاية المواجهة بعدها نشبت مشادة بين المدافع البرازيلي والحارس ديفيد رايا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك الحد فحسب بل شهدت غرف تغيير الملابس مجموعة من المشادات بين اللاعبين بسبب الأداء الذي أدى لتراجعهم للمركز الرابع عقب الخسارة من فولهام.

ماركا تحسم مستقبل مودريتش مع الريال

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لم يحسم مستقبله مع الريال أو موقفه من اعتزال اللعب الدولي وتعليق حذائه مع المنتخب الكرواتي.

وتحيط مجموعة من الشكوك باللاعب الكرواتي حول الرحيل في يناير لتمثيل نادي انتر ميامي رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز وبوسكيتس والبا لكنه يقترب من البقاء لنهاية الموسم.

موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة ينتقل للمستشفى

ورصدت موندو ديبوتيفو تعرض الدولي الالماني الكاي جوندوجان لاصابة بجرح في الرأس عقب السقوط في صالة الألعاب الرياضية يوم أمس الاثنين.

وأضافت أن اللاعب ظل ينزف عقب الاصابة في رأسه بالخطأ وقت أن كان يتمرن وهو يرفع مجموعة من الأثقال وانتهى به المطاف للذهاب إلى المستشفى لفحص تلك الاصابة.