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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقف النادي من التحرك للتعاقد مع ظهير أيسر جديد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي'، أن النادي الأهلي لن يتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصةً أن مارسيل كولر المدير الفني، لم يطلب تدعيم هذا المركز.

وتابع المصدر: "كولر يثق في قدرات كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق مع التونسي علي معلول، ولا ينوي تدعيم هذا المركز في الوقت الحالي، حيث يرغب في تدعيم مركز الدفاع".

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع ظهير أيسر في يناير

من ناحية أخرى، يعود الأهلي للتدريبات الجماعية، يوم 11 يناير الجاري استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام، بسبب توقف المسابقات المحلية استعدادًا لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز ضد مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

كما حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في نهائيات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في جدة، بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين، في ختام البطولة.

