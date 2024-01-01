انت الأن تتابع خبر وفاة بطلة العالم للدراجات وزوجها المتهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفيت متسابقة الدراجات الأولمبية وبطلة العالم السابقة ميليسا هوسكينز، إثر حادث سيارة في جنوب استراليا .



وذكرت وسائل إعلام أسترالية على نطاق واسع أن زوج هوسكينز وبطل العالم مرتين في سباق الفردي ضد الساعة روان دينيس قد تم القبض عليه ووجهت إليه اتهامات بشأن وفاتها.



وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: «أعربت اللجنة الأولمبية الأسترالية عن حزنها الشديد لخسارة متسابقة الدراجات الأولمبية ميليسا هوسكينز بعد الأحداث المأساوية في أديليد».



وأضاف: "تعازينا لعائلة ميليسا وأصدقائها ومجتمع الدراجات في هذا الوقت العصيب للغاية".



وفازت هوسكينز (32 عاماً) بالميدالية الذهبية في سباق المطاردة للفرق في بطولة العالم 2015 وكانت ضمن الفريق الأسترالي في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.



وذكر بيان صادر عن شرطة ولاية جنوب أستراليا الأحد، أن امرأة يبلغ عمرها 32 عاماً توفيت في المستشفى بعد أن صدمتها سيارة في إحدى الضواحي الشمالية الداخلية لأديليد عاصمة جنوب أستراليا.



وقالت الشرطة إنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاماً ووجهت إليه تهمة التسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة ودون رعاية كافية وتعريض الحياة للخطر.



وقالت الشرطة إن السائق كان معروفاً للمرأة وتم إطلاق سراحه بكفالة للمثول أمام المحكمة في 13 مارس (آذار) المقبل .