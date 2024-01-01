انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي .. تعرف على معلق هذه الموقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريق ليفربول بنظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، 18 جمادي الآخر 1445 هجريا ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ستاد أنفيلد.

ويلعب ليفربول بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح هذه المباراة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أنه تمكن من حصد 42 نقطة نتيجة خوض 19 جولة الماضية بينما يحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة حيث يسعي لاعبو الريدز في الفوز بهذه المباراة من العودة إلي صدارة البطولة المجلية.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تبدأ مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وكشفت مجموعة قنوات بي ان سبورت أنها ستقوم بنقل أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي وبالتحديد قناةbeIN Sports HD 1 ، حيث يقوم أحمد البلوشي بالتعليق على مجاريتها.