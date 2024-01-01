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أحمد جودة - القاهرة -



يُظهر الجناح السنغالي إسماعيل سار لاعب أولمبيك مرسيليا طموحات الأسود قبل أيام قليلة من بداية كأس الأمم الأفريقية.

إسماعيل سار: نطمح للفوز ببطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية

يستعد إسماعيل سار، البالغ من العمر 25 عامًا، للمشاركة في المرحلة النهائية الرابعة لكأس الأمم الأفريقية.

وبعد فوزه بلقب 2022 في الكاميرون، يسعى الجناح الذي خاض 54 مباراة دولية وسجل 11 هدفًا إلى تحقيق "المتتاليين" في ساحل العاج مع الأسود، رغم أنه يدرك الصعوبات التي تنتظر شركائه في طريقهم.

وقال لاعب أولمبيك مرسيليا: "جميع المسابقات مميزة بالنسبة لي، وأكثر من كأس الأمم الأفريقية، لأننا فزنا في المرة الأولى".

وأشار:" نريد الفوز للمرة الثانية، لكننا نعلم أن الأمر ليس سهلًا. لكننا سنفعل كل شيء ".

وتابع "نعم، الجميع يقول ذلك أن السنغال هي المفضلة، هذا طبيعي لأننا فزنا بكأس الأمم الأفريقية، لكننا سنبقى هادئين، وهذا كل شيء، سنذهب إلى ساحل العاج لإظهار كل ما لدينا، ولنخوض منافسة جيدة ونفوز بكأس الأمم الأفريقية ".

واختتم:" لقد فاز السنغاليون بالفعل بواحدة ويريدون الفوز بالثانية الأخرى ".