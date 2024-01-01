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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد".

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل ؟

ويسعى صلاح إلى تسجيل هدف يجعل إجمالي أهدافه مع ليفربول في الدوري يبلغ 150 هدفًا. وفي حال تحقيقه هذا الإنجاز، سيكون اللاعب الخامس في تاريخ النادي الذي يصل إلى هذا الرقم المهم.

من المتوقع أن تقام المباراة الليلة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أنفيلد رود".

ويحظى ليفربول بتاريخ مميز في مواجهاته ضد نيوكاسل، حيث حقق 22 فوزًا على أرضه أمامهم، وجمع 71 نقطة من أصل 84 نقطة ممكنة.