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أحمد جودة - القاهرة - حصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، على توقيع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن أمير توفيق عقد جلسة مع اللاعب ووالده أمس، وحصل على توقيع انضمامه للأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف حتى نهاية موسم 2027،. بجانب موسم آخر اختياري.

الأهلي يحصل على توقيع عمر كمال لمدة ثلاثة مواسم ونصف

وأضاف، أن الأهلي قطع شوطا في المفاوضات مع فيوتشر أمس الأحد، ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور والانتهاء من الرتوش الأخيرة اليوم بشكل نهائي.

وتابع، أن اللاعب قام بتغيير رقمه الهاتفي منذ اسبوع تقريبًا لمنع مسؤولي الزمالك من التواصل معه، بعد أن ابلغهم برغبته في الانضمام للأهلي.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل الحفاظ على السيطرة المحلية والقارية.

