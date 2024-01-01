طنطا يتوجه إلي أسوان اليوم إستعدادا لمواجهة الاربعاء

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أحمد جودة - القاهرة -

يتوجه اليوم الاثنين الفريق الأول بنادي طنطا الرياضي إلى مدينة أسوان وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أبناء زهرة الجنوب في دوري المحترفين لكرة القدم

طنطا يتوجة إلي أسوان اليوم إستعدادا لمواجهة الاربعاء

حيث فضل عمرو أنور المدير الفني للفريق إقامة مران الفريق علي ملعب نادي طنطا في الثانية ظهرا ثم التوجة إلي أسوان في الرابعة عصرا بعد تناول وجبة الغذاء

ويتخلف عن السفر مع الفريق بداعي الإصابة رباعي الفريق.. حسام غالي، محمد حسام الشرخة، شريف مجدي، محمد جمال ميدو



يسعى عمرو أنور تحقيق الفوز على أسوان وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على العاشرة الاولى في جدول ترتيب دوري المحترفين.

ويلتقي طنطا مع أسوان الأربعاء المقبل علي ملعب الأخير في الثانية والنصف عصرا وسوف يتم نقل اللقاء علي الهواء عبر قنوات اون تايم سبورت