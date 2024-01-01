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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت يوم الاثنين عن توقيع اتفاقية إعارة مع لاعب مانشستر يونايتد، دوني فان دي بيك.

يزامل مرموش.. نجم اليونايتد إلى الدوري الألماني

وكان فان دي بيك يعاني من قلة المشاركة مع فريقه السابق، وكان يتطلع لفرصة جديدة للعب في نادي آخر.

قد انضم اللاعب الهولندي إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي في المستقبل.

أعرب نادي مانشستر يوياته بالتوفيق لفان دي بيك في تجربته مع آينتراخت فرانكفورت حتى نهاية موسم 2023/2024.

من جانبه، ذكر ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي فرانكفورت، أن فان دي بيك يناسب تمامًا أسلوب اللعب الخاص بالفريق.

أوضح أيضًا أن الخبرة الدولية التي يمتلكها اللاعب ستكون مفيدة للاعبي الفريق الشباب.

من جانبه، كان المدرب دينو توبمولر قد أشاد بفان دي بيك في وقت سابق، حيث وصفه بأنه لاعب كرة قدم ممتاز بشكل استثنائي.

من جهة أخرى، كان يرغب مانشستر يونايتد في بيع اللاعب خلال فترة انتقالات الصيف، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

منذ انضمامه إلى يونايتد في عام 2020، شارك فان دي بيك في 62 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وقد تمت إعارته في منتصف الموسم الماضي إلى إيفرتون، حيث شارك في سبع مباريات فقط وسجل هدفًا واحدًا.