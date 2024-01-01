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أحمد جودة - القاهرة - أصدر كريس هوتون، مدرب منتخب غانا، قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وستقام المباريات في كوت ديفوار، ابتداءً من 13 يناير الحالي.

وشهدت قئمة المنتخب الغاني غياب توماس بارتي، لاعب أرسنال، نظرًا لإصابته الحالية.

بينكا ياتي إنياكي ويليامز ومحمد قدوس على رأس قائمة اللاعبين المميزين.

منافس مصر.. قائمة غانا النهائية لبطولة أمم إفريقيا تشهد مفاجآت مدوية

وجاءت القائمة كاملة وفق ما يلي:-

الحراس: لاورنس إيت زيجي (سانت جالين السويسري) – ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي) جو وولاكوت (هيبرنيانز الإسكتلندي).

الدفاع: أليدو سيدو (كليرمون فوت الفرنسي) – دينيس أدوي (كلوب بروج البلجيكي) – كينجسلي شيندلر (سامسون سبور التركي) – جيديون مينساه (أوكسير الفرنسي) – حميدو عبد الفتاح (ميدياما الغاني) – نيكولاس أوبوكو (أميان الفرنسي) – دانييل أمارتي (بشكتاش التركي) – محمد ساليسو (موناكو الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (فنربخشة التركي).

الوسط: إدريسو بابا (ألميريا الإسباني) – إليشا أووسو (أوكسير الفرنسي) – عبد الصمد ساليس (لانس الفرنسي) – ريتشموند لامبتي (أشانتي كوتوكو الغاني) – ماجيد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي) – محمد قدوس (وست هام الإنجليزي) – أندري أيو (لو هافر الفرنسي) – رانسفورد كونيجسدروفر (هامبورج الألماني).

الهجوم: عثمان بوكاري (رد ستار الصربي) – جوزيف باينستل (جينك البلجيكي) – جوردان أيو (كريستال بالاس) – إرنيست نواماه (أولمبيك ليون الفرنسي) – إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو الإسباني) – أنتوان سمينيو (بورنموث الإنجليزي) – جوناثان سواه (ميدياما الغاني)