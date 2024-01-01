نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأرجنتين تحجب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتخذ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرارًا تاريخيًا تجاه أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، اللاعب البارز في صفوف التانجو.

الارجنتين تحجب الرقم 10 بعد ميسي

صرّح كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تصريح نُشِرَ في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قائلًا: "عندما يعتزل ميسي اللعب مع المنتخب الوطني، لن نسمح لأي لاعب آخر باعتلاء القميص رقم 10 بعده".

وأضاف: "سنحتفظ بهذا الرقم 10 تكريمًا لميسي طوال حياته، فهو الأقل الذي يمكننا فعله لصالحه".

شارك ميسي لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني عندما كان عمره 18 عامًا في العام 2005، لكنه تم طرده بعد دقيقتين فقط في بداية ذلك اللقاء المُشؤوم.

يعد ميسي هدافًا للمنتخب الأرجنتيني، حيث سجل 106 أهداف في 180 مباراة دولية، فضلًا عن تتويجه ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم رفقة منتخب بلاده.

وقد حقق ميسي بداية مذهلة في مشواره مع فريق إنتر ميامي في عام 2023، إذ سجل 11 هدفًا في 14 مباراة، منقادًا الفريق للتتويج بأول لقب له في تاريخه.