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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن هناك تطور ملحوظ للجميع بشأن النتائج خلال الفترة الحالية، سواء بالفوز أمام بلدية المحلة ثم على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" البنك الأهلي لديه نواقص فى بعض المراكز مثل الظهير الأيمن وبسيوني يؤدي بها لكن ليس مركزه، ولا يوجد سوي أسامة فيصل فى مركز المهاجم الصريح، ولذلك من الطبيعي أحتاج مهاجم لأن فى غيابه لا يوجد سوي قاعود أو جريندو يستطيعوا التوظيف بها.

طارق مصطفى: البنك الأهلي يرغب في ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي

وأضاف:" اللاعبين حاولت بقوة خلال المباراتين الماضيتين الظهور بصورة مميزة وبالفعل حدث ذلك وحققنا 6 نقاط، وإدارة النادي تدعمنا، والتطور الملحوظ منذ أول مباراة أمام المصري.

وتابع:" لدي خطة للتعاقدات فى شهر يناير ومحتاج لاعبيين كبار وأتمني ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي.

ويذكر أن نادي البنك الأهلي تحت قيادة طارق مصطفي حقق الفوز أمام كل من بلدية المحلة ثم فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

