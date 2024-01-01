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أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن اعتزال طارق حامد الدولي وعدم اللعب مع منتخب مصر فى الفترة المقبلة، سيؤثر على الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

طارق مصطفى: اعتزال طارق حامد سيؤثر على منتخب مصر

وقال طارق مصطفي فى تصريحات إذاعية:" اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي، عن اللعب فى منتخب مصر أعتقد سيؤثر سلبي على المنتخب لأنه لاعب دفاعي رائع وسيفتقده المنتخب فى أمم إفريقيا.

وأضاف:" طارق حامد من اللاعبين التي تستطيع أن تعطي الجهاز الفني 100% خلال المباريات خاصًة فى بطولات كأس الأمم الإفريقية، بطولة كبيرة وكان فيتوريا سيحتاجه.

