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أحمد جودة - القاهرة - يضع ناديا إشبيلية وإنتر ميلان الرتوش الأخيرة، على صفقة إعارة لاعب الوسط الفرنسي لوسيان أجومي للفريق الأندلسي، حتى نهاية الموسم الجاري.

لاعب إنتر ميلان على أبواب إشبيلية



وسيمتلك إشبيلية خيار الشراء النهائي مقابل 8 ملايين يورو، بعد انتهاء فترة الإعارة، حسبما أفادت مصادر مقربة من الصفقة.

وسيطير أجومي (21 عاما) إلى إشبيلية خلال الساعات المقبلة، من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل انضمامه لصفوف الفريق، تحت قيادة المدرب كيكي سانشيز فلوريس، واستئناف مسابقة الليجا بمواجهة أتلتيك بيلباو، الخميس المقبل.



وينضم لاعب المحور الدفاعي لصفوف إشبيلية، لملء الفراغ الذي تركه البرازيلي فرناندو ريجيس، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأسبوع الماضي.

كما تفكر الإدارة الرياضية للنادي الأندلسي في تسجيل أجومي ضمن صفوف فريق الناشئين، بسبب عمره، وذلك للاحتفاظ برخصة احترافية يمكن استخدامها في سوق الانتقالات الشتوية.

وهاجر اللاعب ذو الأصول الكاميرونية برفقة أسرته إلى فرنسا، وهو بعمر صغير، قبل أن يبدأ مشواره في كرة القدم مع نادي سوشو، الذي شارك معه وهو بعمر ال16، قبل انضمامه للنيراتزوري في عام 2019.