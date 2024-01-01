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أحمد جودة - القاهرة - شاهد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 (فيديو)

شاهد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 (فيديو)، انتهى أمس عام 2023 الذي كان مليئ بالتحديات والمواجهات القوية خاصة في البريميرليج أقوى دوريات العالم، وبدأ علينا عام 2024 بتحديات جديدة وقوية.

ويبحث عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، عن أهداف محمد صلاح في عام 2023 مع ليفربول بعد نهاية العام وحلول عام جديد علينا، يملئه التحديات الكبرى.

شاهد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 (فيديو)

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شاهد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 (فيديو)

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن أهداف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع فريقه في عام 2023، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

محمد صلاح مع ليفربول 2023

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين مع مطلع العام الجديد 2023، جميع أهداف واسيستات الفريق الأول بالنادي، خلال العام الماضي 2023، وساهم الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق في 39 هدف.

وسجل لاعبي ليفربول طوال عام 2023 مع الفريق 114 هدف، شارك المصري محمد صلاح في 25 هدف وصناعة 14 آخرين، بمواقع 39 مساهمة طوال العام.

شاهد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 (فيديو)

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح رقم قياسي اليوم الإثنين، في حال تسجيل هدف لفريقه ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة العشرين، حيث إذا سجل سيصل للهدف رقم 150 في تاريخه مع الريدز، ليحقق إنجاز حققه خمس لاعبين في تاريخ النادي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل.

شاهد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023 (فيديو)

صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2023

يتواجد المصري محمد صلاح في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدف، خلف النرويجي ايرلينج هالاند صاحب الصدارة برصيد 14 هدف، ويقاسم صلاح اللاعب الكوري الجنوبي سون هونج مين في المركز الثالث برصيد 12 هدف أيضًا.

كما يقع صلاح في المركز الثاني بوصافة ترتيب الأكثر صناعة بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف، خلف واتكينس المتصدر برصيد 8 أهداف، ويلي لاعب ليفربول بيدرو نيتو في المركز الثالث بنفس عدد الأهداف برصيد 7 أهداف.

صلاح في قائمة الأكثر مساهمة التهديفية من في الدوري الإنجليزي

يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة الأكثر مساهمة في البريميرليج برصيد 19 هدف، حيث سجل 12 هدف وصنع 7 آخرين، ويليه ايرلينج هالاند في الوصافة برصيد 18 مساهمة حيث سجل 18 هدف وصنع 4 آخرين.