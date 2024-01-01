نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفي: أنا ضد استبعاد ياسر إبراهيم ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن استبعاد كل من ياسر إبراهيم ومحمد شريف من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024، بها ظلم كبير للثنائي المتألق خلال الفترة الأخيرة.

وقال طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا ضد استبعاد كل من ياسر إبراهيم ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر، لأن القائمة كانت فى إحتياج لهذا الثنائي فى أمم إفريقيا وكانوا يستحقوا التواجد فى البطولة.

وأضاف:" ياسر إبراهيم يقدم مستويات مميزة طوال الفترة الماضية مع النادي الأهلي ولديه ميزة كبيرة للغاية وهى أنك وقت ما تحتاجه تلاقيه فى الملعب بنفس المستوي الذي تريده، وهو مدافع صلب ورائع وكان هناك مكان فى القائمة له ولكن قرار استبعاده غريب.

وتابع:" بينما محمد شريف مهاجم الخليج السعودي كان منتخب مصر فى إحتياج له بسبب إنه مهاجم يستطيع التسجيل من نصف فرصة ويلعب فى دوري قوي الأن، بجانب أنه يلعب فى أكثر من مركز هجومي.