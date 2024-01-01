الرياضة

عبد الحميد بسيوني: طموح طلائع الجيش مركز متقدم فى الدورى.. والفوز على زد كان مهم

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني: طموح طلائع الجيش مركز متقدم فى الدورى.. والفوز على زد كان مهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن مباراة الفريق أمام زد الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والفوز بهدف دون رد ضمن مباريات المسابقة كان مهم للغاية.

عبد الحميد بسيوني: طموح طلائع الجيش مركز متقدم فى الدورى

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" طموح طلائع الجيش كبير فى مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ونرغب فى أن يكون الفريق فى مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.

وأضاف:" الفوز علي زد المباراة الماضية فى بطولة الدوري كان مهم للغاية، فوزنا علي فريق محترم ويملك لاعبين متميزين، ولديهم القدرة على النجاح هذا الموسم ويملك الفريق مدرب رائع وهو الكابتن مجدي عبد العاطي بجانب وليد صلاح الدين مدير الكرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا