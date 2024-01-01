نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني: طموح طلائع الجيش مركز متقدم فى الدورى.. والفوز على زد كان مهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن مباراة الفريق أمام زد الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والفوز بهدف دون رد ضمن مباريات المسابقة كان مهم للغاية.

عبد الحميد بسيوني: طموح طلائع الجيش مركز متقدم فى الدورى

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" طموح طلائع الجيش كبير فى مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ونرغب فى أن يكون الفريق فى مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.

وأضاف:" الفوز علي زد المباراة الماضية فى بطولة الدوري كان مهم للغاية، فوزنا علي فريق محترم ويملك لاعبين متميزين، ولديهم القدرة على النجاح هذا الموسم ويملك الفريق مدرب رائع وهو الكابتن مجدي عبد العاطي بجانب وليد صلاح الدين مدير الكرة.