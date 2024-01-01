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أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح يتصدر قائمة نجوم البريميرليج في 2023.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية

في عالم كرة القدم، يستمر محمد صلاح في تحقيق إنجازات لافتة وتسجيل أهداف رائعة، ولم يكن عام 2023 استثناءًا، حيث مثل هذا العام فصلًا جديدًا في رحلة النجم المصري والذي استمر خلاله في تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق النجاحات على الساحة الرياضية العالمية.

محمد صلاح يتصدر قائمة نجوم البريميرليج في 2023.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها وخاصة عشاق النجم المصري محمد صلاح في هذا الموضوع، أبرز إنجازات وأهداف محمد صلاح في عام 2023، ملامح مسيرته الرياضية وكيف نجح في البقاء في صدارة اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

أبرز أهداف وإنجازات محمد صلاح في 2023

في عام 2023، تألق النجم المصري محمد صلاح بشكل استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا إنجازات رائعة وتحطيم أرقام قياسية، حيث صعد صلاح إلى القمة كأفضل لاعب في الدوري، كما قاد فريقه ليفربول بأداء رائع وأرقام مذهلة.

وفي ملخص أهم إنجازاته خلال العام، تصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الذين حققوا أكبر عدد من النقاط في الدوري الإنجليزي، حيث بلغ إجمالي نقاطه 283 نقطة، وهذا الإنجاز ليس مجرد تحقيق فردي، بل يمثل أداءًا متميزًا في ميدان اللعب.

وفي سجله الفردي، أظهر صلاح تألقًا لافتًا، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة، مما جعله اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الإنجاز في عام 2023، ويأتي هذا التألق كتتويج لصلاح بمركز فريد في تاريخ الدوري الممتاز، حيث أصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ تييري هنري في عام 2003.

ومع صناعته لـ 15 تمريرة حاسمة، تصدر صلاح قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري، مؤكدًا قدرته على التأثير الكبير في أداء فريقه. كما حل ثانيًا في ترتيب هدافي الدوري برصيد 24 هدفًا، متفوقًا على نجوم كبار.

وتضيف أرقام "أوبتا" و"سوفا سكور" لمحة إضافية عن تميز محمد صلاح، حيث يظهر كثاني أفضل لاعب في التقييم الفني برصيد 7.48 درجة، مع مساهمته الكبيرة في تألق ليفربول خلال هذا العام.

بهذه الإنجازات اللافتة، يستمر محمد صلاح في بناء إرثه الكبير في عالم كرة القدم، مثبتًا نفسه كأحد أبرز اللاعبين في العالم.