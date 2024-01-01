نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة للحديث عن الفترة المقبلة.. وتدريبات تأهيلية لرباعي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بالنادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، بعقد جلسة خاصة مع لاعبي الأبيض والجهاز الفني للفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب النادي، في إطار الاستعدادات للفترة المقبلة.



وحرص أحمد سليمان على الحديث مع اللاعبين على أهمية استغلال فترة التوقف والاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الزمالك سيعود للمنافسة في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.



وأكد عضو المجلس للاعبين أن الإدارة تعمل على توفير كافة متطلبات الفريق وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل المنافسة على كافة البطولات.



وفي نفس الوقت طالب عبد الواحد السيد من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية، واستغلال فترة توقف الدوري بالشكل الأنسب.



-فقرة بدنية خاصة للاعبين



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.



-تدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الزمالك



أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد عواد وعمرو السيسي والتونسي حمزة المثلوثي رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.



يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للرباعي من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



-تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك

خاض لاعبي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الاثنين، وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران.



وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.



-تدريبات تأهيلية خاصة لعواد



أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة بالركض حول الملعب على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وكان اللاعب خاض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران، قبل أن يخوض فقرة بالركض حول الملعب في نهاية المران، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.